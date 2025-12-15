Apesar de o Brasil ser uma República há mais de um século, a Família Imperial Brasileira — também chamada de Casa Imperial do Brasil — mantém viva sua história e tradição, preservando um legado iniciado há mais de 200 anos.

As origens da família remontam a 1822, quando o então Príncipe Real de Portugal e Regente do Brasil, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, proclamou a Independência do país, sendo posteriormente aclamado Imperador Dom Pedro I. A partir desse momento, a dinastia da Casa de Bragança governou o Brasil até a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889.