Uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve se formar nos próximos dias e provocar chuvas contínuas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O fenômeno meteorológico, eleva o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, segundo informação do portal O Tempo.
Condições atmosféricas
Um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai favorece o transporte de ar quente e úmido da região Norte em direção ao Sudeste. Esse fluxo de umidade organiza a formação de nuvens e mantém as precipitações por períodos prolongados.
A ZCAS se caracteriza por uma faixa de nuvens carregadas que se estende do Norte do país até o Atlântico, mantendo a atmosfera com alta concentração de umidade durante vários dias consecutivos.
Na segunda-feira (15), pancadas de chuva e descargas elétricas começam em SP e RJ. Durante a tarde, as precipitações se intensificam e se estendem por SP, RJ e grande parte de MG, podendo chegar na região de Piracicaba. Temporais localizados podem ocorrer.
Na terça (16) e quarta-feira (17), episódios de chuva forte e temporais estão previstos ao longo do dia, com maior concentração no período da tarde. As regiões leste de São Paulo, leste de Minas Gerais e Rio de Janeiro apresentam maior probabilidade de precipitação.
Regiões do interior paulista podem registrar volumes expressivos de chuva em poucos dias. O monitoramento das condições meteorológicas deve ser constante.
Riscos associados
As chuvas podem causar:
- Alagamentos e inundações em áreas urbanas
- Enxurradas repentinas
- Deslizamentos em encostas
- Queda de árvores
- Interrupções no trânsito
- Há possibilidade de granizo em pontos isolados, principalmente entre tarde e noite. O aumento de descargas elétricas também é esperado durante os temporais.
Orientações de segurança
Antes das chuvas, a população deve verificar calhas e ralos, evitar acúmulo de lixo nas ruas e acompanhar os alertas meteorológicos. Moradores de áreas de risco devem ter rotas de fuga planejadas e manter documentos em local seguro.
Durante temporais, é necessário evitar atravessar ruas alagadas, manter distância de árvores isoladas e estruturas metálicas, e deixar imediatamente locais com sinais de deslizamento, como barulhos, trincas ou inclinação de postes.
Após as chuvas, não se deve tocar em fios caídos e é preciso ter cuidado com água contaminada em áreas inundadas.
Em emergências, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.