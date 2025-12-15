Um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai favorece o transporte de ar quente e úmido da região Norte em direção ao Sudeste. Esse fluxo de umidade organiza a formação de nuvens e mantém as precipitações por períodos prolongados.

Uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve se formar nos próximos dias e provocar chuvas contínuas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O fenômeno meteorológico, eleva o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, segundo informação do portal O Tempo.

A ZCAS se caracteriza por uma faixa de nuvens carregadas que se estende do Norte do país até o Atlântico, mantendo a atmosfera com alta concentração de umidade durante vários dias consecutivos.

Na segunda-feira (15), pancadas de chuva e descargas elétricas começam em SP e RJ. Durante a tarde, as precipitações se intensificam e se estendem por SP, RJ e grande parte de MG, podendo chegar na região de Piracicaba. Temporais localizados podem ocorrer.

Na terça (16) e quarta-feira (17), episódios de chuva forte e temporais estão previstos ao longo do dia, com maior concentração no período da tarde. As regiões leste de São Paulo, leste de Minas Gerais e Rio de Janeiro apresentam maior probabilidade de precipitação.