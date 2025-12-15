Em 2025, ao completar 200 anos de seu nascimento, Dom Pedro II ganha atenção renovada não apenas por ter sido o último imperador do Brasil, mas especialmente por sua profunda vocação para ciência, educação e modernização — aspectos de sua obra que reverberam até os dias atuais.

Um imperador voltado aos livros e às ciências

Desde jovem, Dom Pedro II revelou-se um monarca atípico: mais inclinado ao estudo do que à ostentação do poder. Poliglota e leitor ávido, dedicava horas ao aprendizado de línguas, história, ciências naturais e artes.

Tendo ciência e cultura como pilares de sua visão para o Brasil, ele usou recursos próprios — o chamado “bolsinho do imperador” — para financiar estudos de jovens brasileiros no exterior em campos como medicina, engenharia, astronomia e demais áreas científicas.