Um ônibus escolar que transportava estudantes do ensino médio sofreu um acidente na madrugada de domingo (14/12) no departamento de Antioquia, na Colômbia. O veículo retornava de uma viagem de formatura quando caiu de um penhasco em um trecho da rodovia entre os municípios de Remedios e Zaragoza.

De acordo com informações divulgadas pelo governo departamental, ao menos 17 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas. Três vítimas permanecem em estado grave e foram encaminhadas para hospitais da cidade de Medellín.