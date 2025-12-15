Um ônibus escolar que transportava estudantes do ensino médio sofreu um acidente na madrugada de domingo (14/12) no departamento de Antioquia, na Colômbia. O veículo retornava de uma viagem de formatura quando caiu de um penhasco em um trecho da rodovia entre os municípios de Remedios e Zaragoza.
De acordo com informações divulgadas pelo governo departamental, ao menos 17 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas. Três vítimas permanecem em estado grave e foram encaminhadas para hospitais da cidade de Medellín.
Os estudantes retornavam ao município de Bello após uma viagem organizada para comemorar a conclusão do ensino médio. O grupo havia passado alguns dias no departamento de Sucre, no litoral caribenho colombiano, onde visitou as praias de Tolú.
Segundo informações do jornal colombiano El Tiempo, o acidente ocorreu em uma área conhecida como El Chispero. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle do veículo, que caiu de uma altura superior a 20 metros.
Entre as vítimas está o motorista do ônibus, identificado como Johnatan Taborda Cocacolo, funcionário da empresa de transporte turístico Precultur. A Polícia Nacional ficou responsável pela remoção dos corpos e pelo transporte aéreo até o Instituto Médico Legal de Medellín, onde serão realizados os exames periciais.
O secretário de Educação de Bello, Edgar de Jesús Callejas Arango, informou que não havia professores acompanhando a viagem. Os estudantes, com idades entre 16 e 18 anos, organizaram o deslocamento de forma independente.
O governo de Antioquia decretou três dias de luto oficial. Durante o período, as bandeiras em prédios públicos permanecerão hasteadas a meio mastro. A Prefeitura de Bello informou ainda que cinco alunos que participariam da viagem não embarcaram com o grupo e permaneceram em Tolú.