15 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TRAGÉDIA

Ônibus com estudantes cai de penhasco e deixa 17 mortos; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O veículo retornava de uma viagem de formatura quando caiu de um penhasco em um trecho da rodovia
O veículo retornava de uma viagem de formatura quando caiu de um penhasco em um trecho da rodovia

Um ônibus escolar que transportava estudantes do ensino médio sofreu um acidente na madrugada de domingo (14/12) no departamento de Antioquia, na Colômbia. O veículo retornava de uma viagem de formatura quando caiu de um penhasco em um trecho da rodovia entre os municípios de Remedios e Zaragoza.

Saiba Mais:

De acordo com informações divulgadas pelo governo departamental, ao menos 17 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas. Três vítimas permanecem em estado grave e foram encaminhadas para hospitais da cidade de Medellín.

Os estudantes retornavam ao município de Bello após uma viagem organizada para comemorar a conclusão do ensino médio. O grupo havia passado alguns dias no departamento de Sucre, no litoral caribenho colombiano, onde visitou as praias de Tolú.

Segundo informações do jornal colombiano El Tiempo, o acidente ocorreu em uma área conhecida como El Chispero. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle do veículo, que caiu de uma altura superior a 20 metros.

Entre as vítimas está o motorista do ônibus, identificado como Johnatan Taborda Cocacolo, funcionário da empresa de transporte turístico Precultur. A Polícia Nacional ficou responsável pela remoção dos corpos e pelo transporte aéreo até o Instituto Médico Legal de Medellín, onde serão realizados os exames periciais.

O secretário de Educação de Bello, Edgar de Jesús Callejas Arango, informou que não havia professores acompanhando a viagem. Os estudantes, com idades entre 16 e 18 anos, organizaram o deslocamento de forma independente.

O governo de Antioquia decretou três dias de luto oficial. Durante o período, as bandeiras em prédios públicos permanecerão hasteadas a meio mastro. A Prefeitura de Bello informou ainda que cinco alunos que participariam da viagem não embarcaram com o grupo e permaneceram em Tolú.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários