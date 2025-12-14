15 de dezembro de 2025
SUSTO

Ônibus desgovernado atinge casa em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A acidente provocou pânico, susto e correira na rua Etore Galesi.
  Um susto daqueles tomou conta do bairro Monte Líbano, em Piracicaba, na manhã deste domingo (14). Um ônibus perdeu força ao tentar subir uma rua, voltou de ré desgovernado e bateu com violência contra o muro de uma residência, causando estragos, medo e correria.

O acidente aconteceu na rua Ettore Galesi. Segundo informações, o coletivo não conseguiu engatar a marcha durante a subida. Sem controle, o veículo começou a descer de ré, atingiu o muro da casa e só parou depois de atravessar para a rua Caçapava.

Moradores relataram momentos de tensão e desespero. O barulho da batida assustou quem estava dentro da casa e vizinhos saíram às pressas para ver o que tinha acontecido. Apesar da cena impressionante e dos danos materiais, ninguém ficou ferido — o que foi considerado um verdadeiro alívio.

A Semutran foi acionada e esteve no local para organizar o trânsito, que ficou parcialmente interditado. A Polícia Militar também compareceu para registrar a ocorrência e garantir a segurança da área.

O caso chamou a atenção pela gravidade da situação e reacendeu o alerta sobre segurança em vias íngremes. Por pouco, a história não terminou em tragédia.

