Um susto daqueles tomou conta do bairro Monte Líbano, em Piracicaba, na manhã deste domingo (14). Um ônibus perdeu força ao tentar subir uma rua, voltou de ré desgovernado e bateu com violência contra o muro de uma residência, causando estragos, medo e correria.
VEJA MAIS
- Dono de site de notícias é preso acusado de cobrar R$ 5 mil para não postar notícias negativas de farmácia
- Temporal derrubou 43 grandes árvores em Piracicaba
O acidente aconteceu na rua Ettore Galesi. Segundo informações, o coletivo não conseguiu engatar a marcha durante a subida. Sem controle, o veículo começou a descer de ré, atingiu o muro da casa e só parou depois de atravessar para a rua Caçapava.
Moradores relataram momentos de tensão e desespero. O barulho da batida assustou quem estava dentro da casa e vizinhos saíram às pressas para ver o que tinha acontecido. Apesar da cena impressionante e dos danos materiais, ninguém ficou ferido — o que foi considerado um verdadeiro alívio.
A Semutran foi acionada e esteve no local para organizar o trânsito, que ficou parcialmente interditado. A Polícia Militar também compareceu para registrar a ocorrência e garantir a segurança da área.
O caso chamou a atenção pela gravidade da situação e reacendeu o alerta sobre segurança em vias íngremes. Por pouco, a história não terminou em tragédia.