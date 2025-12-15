Há 200 anos — em 2 de dezembro de 1825 — nascia no Paço de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, aquele que se tornaria o segundo e último imperador do Brasil, Dom Pedro II. Em 2025, o bicentenário de seu nascimento reacende o debate sobre seu legado como estadista culto, guardião das instituições e impulsionador da ciência, educação e modernização no país.

Da infância ao trono: preparo e responsabilidade

Filho de Dom Pedro I e da imperatriz consorte (Maria Leopoldina da Áustria), Dom Pedro II cresceu imerso numa educação rigorosa: dominava várias línguas, tinha gosto por leitura, ciências e artes, preferindo os livros e instrumentos científicos à ostentação palaciana. )

Quando, em 1831, a abdicação de seu pai deixou o Brasil sob um período de regências, prevaleceram os medos de instabilidade. Por isso, em 1840, apenas aos 14 anos, foi declarado maior de idade — no que ficou conhecido como “Golpe da Maioridade” — para assegurar a continuidade da monarquia e garantir a coesão nacional.