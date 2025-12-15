Uma ocorrência causou espanto em moradores do jardim Caxambu na última quarta-feira (12), em Piracicaba, e terminou com a atuação rápida e precisa da Polícia Civil, menos de 48 horas depois. Quatro adolescentes, com idades entre 14 e 15 anos, foram identificados como autores de um roubo violento, no bairro Caxambu, que foi totalmente esclarecido pela 2ª DISE do DEIC.
Na noite do crime, a vítima foi surpreendida por quatro jovens em bicicletas, que cercaram a mulher na rua e, sob grave ameaça, arrancaram seu celular, fugindo logo em seguida. O ataque gerou medo e revolta na região.
Após tomarem conhecimento do caso, os investigadores iniciaram diligências intensas e conseguiram identificar um a um os envolvidos. As apurações levaram até um dos adolescentes, que ainda estava com o aparelho roubado.
Quando a equipe chegou ao endereço, o jovem tentou se livrar do flagrante, arremessando o celular por cima de casas vizinhas em uma tentativa desesperada de escapar da responsabilização. A manobra falhou. O aparelho foi localizado e apreendido pelos policiais.
Levado à sede da unidade especializada, o adolescente confessou formalmente o crime ao delegado Dr. Demetrios Gondim Coelho e ainda entregou os nomes dos outros três comparsas.
A vítima compareceu à delegacia e fez um reconhecimento categórico, sem qualquer dúvida, apontando os quatro adolescentes como autores do assalto. O celular foi reconhecido e devolvido à proprietária.
Os envolvidos vão responder por ato infracional análogo ao crime de roubo, e o caso foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude.