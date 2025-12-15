Uma ocorrência causou espanto em moradores do jardim Caxambu na última quarta-feira (12), em Piracicaba, e terminou com a atuação rápida e precisa da Polícia Civil, menos de 48 horas depois. Quatro adolescentes, com idades entre 14 e 15 anos, foram identificados como autores de um roubo violento, no bairro Caxambu, que foi totalmente esclarecido pela 2ª DISE do DEIC.

VEJA MAIS

Na noite do crime, a vítima foi surpreendida por quatro jovens em bicicletas, que cercaram a mulher na rua e, sob grave ameaça, arrancaram seu celular, fugindo logo em seguida. O ataque gerou medo e revolta na região.