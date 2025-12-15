15 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
QUADRILHA MIRIM

Meninos de bicicleta 'tocam terror' e roubam mulher em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
A mulher teve o celular roubado no meio da rua pela 'quadrilha mirim', no Caxambu.
A mulher teve o celular roubado no meio da rua pela 'quadrilha mirim', no Caxambu.

 Uma ocorrência causou espanto em moradores do jardim Caxambu na última quarta-feira (12), em Piracicaba, e terminou com a atuação rápida e precisa da Polícia Civil, menos de 48 horas depois. Quatro adolescentes, com idades entre 14 e 15 anos, foram identificados como autores de um roubo violento, no bairro Caxambu, que foi totalmente esclarecido pela 2ª DISE do DEIC.

VEJA MAIS

Na noite do crime, a vítima foi surpreendida por quatro jovens em bicicletas, que cercaram a mulher na rua e, sob grave ameaça, arrancaram seu celular, fugindo logo em seguida. O ataque gerou medo e revolta na região.

Após tomarem conhecimento do caso, os investigadores iniciaram diligências intensas e conseguiram identificar um a um os envolvidos. As apurações levaram até um dos adolescentes, que ainda estava com o aparelho roubado.

Quando a equipe chegou ao endereço, o jovem tentou se livrar do flagrante, arremessando o celular por cima de casas vizinhas em uma tentativa desesperada de escapar da responsabilização. A manobra falhou. O aparelho foi localizado e apreendido pelos policiais.

Levado à sede da unidade especializada, o adolescente confessou formalmente o crime ao delegado Dr. Demetrios Gondim Coelho e ainda entregou os nomes dos outros três comparsas.

A vítima compareceu à delegacia e fez um reconhecimento categórico, sem qualquer dúvida, apontando os quatro adolescentes como autores do assalto. O celular foi reconhecido e devolvido à proprietária.

Os envolvidos vão responder por ato infracional análogo ao crime de roubo, e o caso foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários