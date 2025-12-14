O nome do lendário jornalista Cid Moreira volta ao noticiário após seu filho, Rodrigo Radenzév Simões Moreira, de 55 anos, ser preso em flagrante durante uma operação policial em uma chácara na Praia Branca, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.O ação aconteceu na última segunda-feira (8).
A prisão aconteceu no momento em que equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal cumpriam um mandado de busca e apreensão no local. A ação foi motivada por um boletim de ocorrência registrado pela ex-mulher de Rodrigo, que o acusou de agressão com um revólver e solicitou medida protetiva contra ele.
Durante as buscas, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal e material ligado ao tráfico dentro da propriedade. Foram apreendidos três tijolos de maconha prensada, além de um vaso com uma planta de cannabis em tamanho médio, cultivada no local.
Também foram localizados um revólver calibre .38 municiado, um simulacro de fuzil, um simulacro de pistola, além de uma arma de pressão adaptada para calibre .22. Para aumentar ainda mais a gravidade da ocorrência, os agentes apreenderam 39 placas de identificação de veículos e R$ 318 em dinheiro.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Rodrigo confessou ser o dono da droga e da arma, entregando o material espontaneamente aos policiais. À equipe, ele alegou que a maconha seria para consumo próprio e que estava escondida embaixo da cama.
Mesmo assim, a Polícia Civil decidiu autuá-lo em flagrante, levando em conta que ele já havia sido denunciado anteriormente por suposta venda e cultivo de drogas, por meio do Disque Denúncia (181). O caso foi registrado como tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e apreensão de objetos na Delegacia de São Pedro.
Após passar por atendimento na UPA, Rodrigo foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Rodrigo Radenzév é filho de Cid Moreira com Olga Verônica Radenzev, com quem o jornalista foi casado entre 1970 e 1972. A relação entre pai e filho sempre foi marcada por conflitos. Em 2006, Rodrigo chegou a processar o pai por abandono afetivo, mas perdeu a ação judicial.
Atualmente, ele e o irmão Roger Moreira travam uma disputa judicial milionária pela herança de Cid Moreira, contra a jornalista Fátima Moreira, ex-esposa do apr
esentador.