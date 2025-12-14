A prisão aconteceu no momento em que equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal cumpriam um mandado de busca e apreensão no local. A ação foi motivada por um boletim de ocorrência registrado pela ex-mulher de Rodrigo, que o acusou de agressão com um revólver e solicitou medida protetiva contra ele.

O nome do lendário jornalista Cid Moreira volta ao noticiário após seu filho, Rodrigo Radenzév Simões Moreira, de 55 anos, ser preso em flagrante durante uma operação policial em uma chácara na Praia Branca, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.O ação aconteceu na última segunda-feira (8).

Durante as buscas, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal e material ligado ao tráfico dentro da propriedade. Foram apreendidos três tijolos de maconha prensada, além de um vaso com uma planta de cannabis em tamanho médio, cultivada no local.

Também foram localizados um revólver calibre .38 municiado, um simulacro de fuzil, um simulacro de pistola, além de uma arma de pressão adaptada para calibre .22. Para aumentar ainda mais a gravidade da ocorrência, os agentes apreenderam 39 placas de identificação de veículos e R$ 318 em dinheiro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Rodrigo confessou ser o dono da droga e da arma, entregando o material espontaneamente aos policiais. À equipe, ele alegou que a maconha seria para consumo próprio e que estava escondida embaixo da cama.