Em 2025, ao completar 200 anos do nascimento de Dom Pedro II, reaparecem fragmentos de sua vida e legado — pelas páginas de diários, pelas bordas de cadernetas restauradas, pelas imagens de suas viagens — como lembretes de um império que se projetava nas letras, na cultura, na ciência… e no mundo. Mas, mesmo com o bicentenário e esforços de preservação histórica, o Brasil parece hesitar em tratá-lo como deveria: com memória ativa, debate crítico e reconhecimento.

Apesar de ter ascendido ao trono ainda jovem — aos 14 anos como resultado do chamado “Golpe da Maioridade” — Dom Pedro II só fez sua primeira viagem ao exterior aos 46 anos. Sua vida adulta, até então, estava presa às urgências de governo e aos deveres do trono.

Durante o século XIX, deslocar-se era uma aventura imensa: estradas precárias, viagens longas, dificuldades de transporte. Para muitos, viajar era mais sonho de livro do que realidade concreta.