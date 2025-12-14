Depois do temporal que causou estragos em Piracicaba na tarde da sexta-feira (12), a cidade amanheceu em clima de rescaldo, com equipes da prefeitura nas ruas e moradores contabilizando prejuízos. Em apenas 1h30 de chuva, com ventos fortes, ao menos 15 pontos registraram quedas de árvores, muitas delas arrancadas pela raiz ou partidas ao meio.

A Defesa Civil registrou 15,66 milímetros de chuva, volume considerado moderado, mas que levantou um alerta importante: a fragilidade de parte das árvores urbanas. Em vários locais, troncos não resistiram, galhos despencaram sobre ruas, carros, calçadas e até sobre a rede elétrica, derrubando postes e deixando semáforos apagados.