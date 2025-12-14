Depois do temporal que causou estragos em Piracicaba na tarde da sexta-feira (12), a cidade amanheceu em clima de rescaldo, com equipes da prefeitura nas ruas e moradores contabilizando prejuízos. Em apenas 1h30 de chuva, com ventos fortes, ao menos 15 pontos registraram quedas de árvores, muitas delas arrancadas pela raiz ou partidas ao meio.
VEJA MAIS
- Dono de site é preso acusado de extorsão contra farmácia
- Advogada é espancada pelo companheiro e esfaqueada pelo enteado
A Defesa Civil registrou 15,66 milímetros de chuva, volume considerado moderado, mas que levantou um alerta importante: a fragilidade de parte das árvores urbanas. Em vários locais, troncos não resistiram, galhos despencaram sobre ruas, carros, calçadas e até sobre a rede elétrica, derrubando postes e deixando semáforos apagados.
O trabalho se concentrou na retirada dos entulhos, liberação de vias e avaliação das árvores que ficaram comprometidas, com risco de nova queda. A prioridade foi o atendimento de pontos onde galhos atingiram residências, bloquearam ruas ou afetaram a energia.
Equipes da secretaria de obras, serviços públicos, meio ambiente, trânsito e segurança, além da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil e CPFL foram mobilizadas para normalizar a cidade.
Embora o volume de chuva não tenha sido extremo, o número de quedas reacendeu o debate sobre a qualidade, idade e manutenção das árvores em Piracicaba. Técnicos avaliam que parte das árvores apresentava raízes superficiais, apodrecimento interno ou falta de manejo adequado, fatores que aumentam o risco durante temporais.
A Secretaria de Meio Ambiente informou que será feito um levantamento técnico para identificar árvores doentes ou com risco estrutural, principalmente em avenidas movimentadas, parques e áreas residenciais.
Semáforos ficaram apagados em diversos cruzamentos, principalmente na avenida Dona Francisca, causando lentidão e exigindo atenção redobrada dos motoristas. O Aquário Municipal, no Parque do Mirante, foi fechado para manutenção após os danos causados pelo ventona região do Parque do Mirante.
Até o início da noite de sexta-feira, não havia registro de feridos, mas os prejuízos materiais ainda estão sendo calculados.
A orientação é que a população evite estacionar veículos sob árvores, fique atenta a galhos pendurados e não circule em áreas alagadas. Em caso de emergência, os telefones são 193 (Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).
Para receber alertas meteorológicos no celular, basta enviar um SMS com o CEP da residência para 40199.