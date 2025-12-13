De acordo com o boletim registrado no Plantão Policial, a violência explodiu por volta das 13h30 desta quinta-feira (11). A vítima contou que mantém uma união estável há cinco anos e que, há cerca de um ano, passou a dividir o imóvel também com o filho do companheiro. Segundo ela, a convivência ficou tóxica com o tempo, pois nenhum dos dois contribuia financeiramente e nem com apoio nos cuidados com a casa.

Uma advogada de 61 anos denunciou à Polícia Civil que foi brutalmente agredida pelo próprio companheiro, de 46 anos, e pelo enteado, um adolescente de 16, após uma discussão no Jardim Parque Novo Mundo, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A discussão rapidamente saiu do controle. A mulher relatou que levou um soco no rosto desferido pelo companheiro, sofrendo lesões. Logo depois, o adolescente teria se juntado às agressões, arremessando um prato com comida contra o abdômen da vítima. A violência, porém, não parou aí. Ainda segundo o relato, o jovem teria utilizado uma faca para ferir a advogada, provocando cortes nas pernas e em um dos braços.

Ferida e abalada, a mulher precisou de atendimento médico e apresentou a ficha hospitalar à polícia. Após o ataque, o companheiro e o enteado deixaram o prédio às pressas, levando alguns pertences. A vítima afirmou que ambos disseram que seguiriam para o estado do Paraná.

Temendo novas agressões, a advogada informou que deseja encerrar definitivamente o relacionamento e solicitou medidas protetivas de urgência, para impedir qualquer aproximação ou contato dos dois. Ela também manifestou a intenção de que pai e filho sejam responsabilizados criminalmente pelos atos de violência.