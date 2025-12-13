Manter a casa protegida vai muito além de afastar baratas e mosquitos. Em residências, especialmente as térreas, atitudes aparentemente inofensivas podem favorecer a presença de animais potencialmente perigosos, como cobras, escorpiões e algumas espécies de aranhas. O alerta é do biólogo Fabiano Soares, que explica que esses encontros não acontecem por acaso — geralmente são consequência de condições favoráveis criadas pelo próprio ambiente doméstico.

Entulho e descuido criam esconderijos ideais

O acúmulo de materiais é um dos principais fatores de risco. Pilhas de madeira, tijolos, restos de obra, folhas secas e objetos esquecidos no quintal funcionam como abrigo perfeito para esses animais, que buscam locais escuros, úmidos e protegidos. Jardins sem manutenção e áreas externas desorganizadas ampliam ainda mais as chances de aparecimento.

O problema pode estar na comida — não a deles, a das presas