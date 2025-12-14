A vítima, Rodrigo Dias Bernardo, de 32 anos, pedalava pela lateral da rodovia, próximo ao acostamento, quando foi surpreendida pelo coletivo. A colisão foi devastadora. A bicicleta ficou reduzida a destroços espalhados pelo asfalto, um retrato cru da força do impacto que não deu qualquer chance de sobrevivência ao ciclista. Equipes de socorro foram acionadas, mas apenas foi constatado o óbito.Peritos estiveram no local e o corpo foi levado ao IML.

O silêncio da madrugada de domingo (14) foi quebrado por uma tragédia brutal na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um ciclista morreu após ser atingido violentamente por um ônibus no km 141, em um dos trechos mais perigosos e movimentados da via.

De acordo com o registro policial, o motorista do ônibus relatou que só percebeu a presença de Rodrigo quando já era tarde demais. Ele tentou frear, mas a distância era insuficiente. O atropelamento foi inevitável. O condutor parou o veículo logo após a batida, mas ao descer encontrou o ciclista já sem vida, caído na pista.

O ônibus, um Mercedes-Benz 2015, pertence a uma empresa da cidade de Araras. Equipes do Samu foram acionadas e constataram a morte ainda no local, transformando a rodovia em cenário de luto e comoção.

A pista precisou ser sinalizada para o atendimento da ocorrência, enquanto a concessionária responsável pela Anhanguera atuou no controle do tráfego e na liberação da via. O caso foi oficialmente registrado e será investigado para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.