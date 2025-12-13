De acordo com a PM, a operação foi realizada em apoio ao GAECO – Núcleo Piracicaba. O alvo da ação era Márcio José Gomes, apontado em investigação como integrante de organização criminosa.

Um homem de 46 anos morreu na manhã desta quinta-feira (11) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na avenida 22, no bairro Santana, em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial e apresentado pelo BAEP à Polícia Civil.

Segundo o relato policial, ao tentar contato com o morador, a equipe ouviu ruídos que indicavam manuseio de arma de fogo. Após a abertura do portão, os policiais foram recebidos com disparos efetuados por Márcio.

