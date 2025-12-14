15 de dezembro de 2025
RECEBEU R$ 5 MIL

Dono de site é preso acusado de extorsão contra farmácia

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil
A polícia colocou em prática a operação 'Pressão Digital' e prendeu o responsável pelo site.
A polícia colocou em prática a operação 'Pressão Digital' e prendeu o responsável pelo site.

  Um homem apontado como dono de site de notícias acabou preso em flagrante pela Polícia Civil depois de chantagear uma rede de farmácias em Americana, a 38 km de Piracicaba.

Segundo a polícia, o suspeito, responsável pelo Portal Giro Americana  ameaçou publicar matérias negativas e fofocas de bastidores sobre processos trabalhistas da empresa caso não recebesse dinheiro. A pressão era constante e vinha acompanhada de uma proposta forçada — pagar ou virar alvo de ataques online.

A investigação ficou nas mãos da DIG de Americana, que colocou a chamada Operação "Pressão Digital"  em campo. Após acompanhar as ameaças, os policiais armaram o bote certeiro.

 O flagrante aconteceu no momento em que o homem entrou em uma unidade da farmácia, no centro da cidade, para pegar os R$ 5 mil exigidos. Assim que o dinheiro mudou de mãos, a polícia entrou em ação.

Com ele, os investigadores apreenderam R$ 5 mil em espécie, além do celular, que deve conter provas das conversas, ameaças e cobranças. O dinheiro foi devolvido à empresa vítima da chantagem.

Levado para a sede da DIG, o homem foi autuado por extorsão e permaneceu preso. Ele deve passar por audiência de custódia e segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou que usar site, rede social ou mídia digital para pressionar, ameaçar ou arrancar dinheiro é crime, e garantiu que esse tipo de prática não vai passar batido.

