Segundo a polícia, o suspeito, responsável pelo Portal Giro Americana ameaçou publicar matérias negativas e fofocas de bastidores sobre processos trabalhistas da empresa caso não recebesse dinheiro. A pressão era constante e vinha acompanhada de uma proposta forçada — pagar ou virar alvo de ataques online.

Um homem apontado como dono de site de notícias acabou preso em flagrante pela Polícia Civil depois de chantagear uma rede de farmácias em Americana, a 38 km de Piracicaba.

A investigação ficou nas mãos da DIG de Americana, que colocou a chamada Operação "Pressão Digital" em campo. Após acompanhar as ameaças, os policiais armaram o bote certeiro.

O flagrante aconteceu no momento em que o homem entrou em uma unidade da farmácia, no centro da cidade, para pegar os R$ 5 mil exigidos. Assim que o dinheiro mudou de mãos, a polícia entrou em ação.

Com ele, os investigadores apreenderam R$ 5 mil em espécie, além do celular, que deve conter provas das conversas, ameaças e cobranças. O dinheiro foi devolvido à empresa vítima da chantagem.