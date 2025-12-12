A Anvisa determinou a retirada do suplemento alimentar Mitopure, da marca Timeline, do mercado brasileiro e proibiu sua venda, distribuição, importação, uso e divulgação em todo o país. A decisão consta de resolução publicada nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial da União.

Segundo a agência, o produto não possui registro, notificação ou cadastro no órgão e é fabricado por empresa não identificada. A Anvisa afirma ter comprovado a oferta e a propaganda do Mitopure em desacordo com os artigos 2º, 12 e 59 da Lei nº 6.360/1976. A medida preventiva está fundamentada no inciso XV do artigo 7º da Lei nº 9.782/1999.