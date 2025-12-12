Um passeio que era pra ser só diversão virou pânico total no São Pedro Thermas Resort, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, na tarde desta quinta-feira (11). Um hóspede de 37 anos passou mal durante uma atividade recreativa e morreu, deixando todo mundo em choque.

VEJA MAIS

De acordo com equipes de socorro, o homem perdeu o ar e caiu desacordado na frente de outros participantes. O desespero tomou conta do grupo enquanto funcionários tentavam reanimá-lo às pressas.