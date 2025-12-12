13 de dezembro de 2025
FATALIDADE

Homem passa mal e morre após lazer no São Pedro Thermas Resort

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O homem passou mal após a atividade de recreação, foi levado ao hospital, mas não resistiu.

  Um passeio que era pra ser só diversão virou pânico total no São Pedro Thermas Resort, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, na tarde desta quinta-feira (11). Um hóspede de 37 anos passou mal durante uma atividade recreativa e morreu, deixando todo mundo em choque.

De acordo com equipes de socorro, o homem perdeu o ar e caiu desacordado na frente de outros participantes. O desespero tomou conta do grupo enquanto funcionários tentavam reanimá-lo às pressas.

O Corpo de Bombeiros chegou rápido, por volta das 16h40, e continuou as manobras de emergência enquanto levava o hóspede direto para a UPA de São Pedro. A luta pra salvar a vida dele continuou no caminho — mas, apesar de todo o esforço, ele não resistiu.

O resort acionou imediatamente todos os protocolos, chamou ambulância, prestou os primeiros socorros e está oferecendo apoio à família, que vive um momento de profunda dor.

As causas exatas do colapso ainda vão ser investigadas.

