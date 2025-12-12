Um intenso temporal atingiu Piracicaba na tarde desta sexta-feira (12), causando diversos transtornos pela cidade. A chuva provocou alagamentos em ruas e avenidas de diferentes bairros, dificultando o trânsito e a circulação de moradores.
Também foram registradas quedas de árvores em alguns pontos do município. Equipes da prefeitura foram acionadas para atender ocorrências e realizar a liberação das vias afetadas.
O volume de água surpreendeu motoristas e pedestres, que precisaram redobrar a atenção durante o deslocamento. Até o momento, não há informações sobre feridos. As autoridades monitoram a situação e seguem avaliando os impactos do temporal.