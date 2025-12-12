13 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CHOVEU POR AÍ?

Temporal causa alagamentos e quedas de árvores em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A chuva provocou alagamentos em ruas e avenidas de diferentes bairros, dificultando o trânsito e a circulação de moradores
A chuva provocou alagamentos em ruas e avenidas de diferentes bairros, dificultando o trânsito e a circulação de moradores

Um intenso temporal atingiu Piracicaba na tarde desta sexta-feira (12), causando diversos transtornos pela cidade. A chuva provocou alagamentos em ruas e avenidas de diferentes bairros, dificultando o trânsito e a circulação de moradores.

Saiba Mais:

Também foram registradas quedas de árvores em alguns pontos do município. Equipes da prefeitura foram acionadas para atender ocorrências e realizar a liberação das vias afetadas.

O volume de água surpreendeu motoristas e pedestres, que precisaram redobrar a atenção durante o deslocamento. Até o momento, não há informações sobre feridos. As autoridades monitoram a situação e seguem avaliando os impactos do temporal.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários