Informações no boletim registrado confirmam que o hóspede de 37 anos que passou mal no São Pedro Thermas Resort, na tarde desta quinta-feira(11), evoluiu à óbito após engasgar com um pedaço de melancia durante uma atividade de recreação e lazer. Relatos preliminares apontam que a premiação pela vitória eram batatas fritas.
O que seria uma dinâmica simples acabou em tragédia. Segundo relatos, o homem começou a sufocar imediatamente depois de morder o pedaço da fruta. Ele tentou pedir ajuda, mas caiu desacordado enquanto participantes e funcionários entravam em desespero.
As tentativas de desengasgo e reanimação foram imediatas, tanto pelos recreadores quanto pelo Corpo de Bombeiros, que na chegada assumiu o atendimento e o levou à UPA de São Pedro. Apesar de todos os esforços, o engasgo foi fatal.
A Polícia Civil abriu investigação, o corpo foi encaminhado ao IML e um boletim de ocorrência foi registrado. O resort informou que seguiu os protocolos e está prestando apoio à família.