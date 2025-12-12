13 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
RECREAÇÃO MORTAL

Engasgo com melancia em recreação matou homem no Thermas Resort

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O homem morreu durante uma atividade de recreação no São Pedro Thermas Resort.
O homem morreu durante uma atividade de recreação no São Pedro Thermas Resort.

  Informações no boletim registrado confirmam que o hóspede de 37 anos que passou mal no São Pedro Thermas Resort, na tarde desta quinta-feira(11), evoluiu à óbito após engasgar com um pedaço de melancia durante uma atividade de recreação e lazer. Relatos preliminares apontam que a premiação pela vitória eram batatas fritas.

VEJA MAIS

O que seria uma dinâmica simples acabou em tragédia. Segundo relatos, o homem começou a sufocar imediatamente depois de morder o pedaço da fruta. Ele tentou pedir ajuda, mas caiu desacordado enquanto participantes e funcionários entravam em desespero.

As tentativas de desengasgo e reanimação foram imediatas, tanto pelos recreadores quanto pelo Corpo de Bombeiros, que na chegada assumiu o atendimento e o levou à UPA de São Pedro. Apesar de todos os esforços, o engasgo foi fatal.

A Polícia Civil abriu investigação, o corpo foi encaminhado ao IML e um boletim de ocorrência foi registrado. O resort informou que seguiu os protocolos e está prestando apoio à família.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários