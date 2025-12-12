Informações no boletim registrado confirmam que o hóspede de 37 anos que passou mal no São Pedro Thermas Resort, na tarde desta quinta-feira(11), evoluiu à óbito após engasgar com um pedaço de melancia durante uma atividade de recreação e lazer. Relatos preliminares apontam que a premiação pela vitória eram batatas fritas.

O que seria uma dinâmica simples acabou em tragédia. Segundo relatos, o homem começou a sufocar imediatamente depois de morder o pedaço da fruta. Ele tentou pedir ajuda, mas caiu desacordado enquanto participantes e funcionários entravam em desespero.