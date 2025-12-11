A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma determinação para o recolhimento de diversos lotes do medicamento Paracetamol + Fosfato de Codeína, produzido pela Geolab Indústria Farmacêutica S/A. A decisão foi publicada nesta terça-feira (9).
A medida foi iniciada após a própria fabricante comunicar o processo de recolhimento voluntário. A empresa identificou irregularidades na composição do produto, especificamente na concentração do Fosfato de Codeína.
Motivo da Irregularidade
Segundo a Anvisa, análises nos lotes indicaram uma variação na quantidade de codeína presente, situando-se entre 1,9% e 2,66%. Esta variação é considerada inconsistente com os padrões estabelecidos pelas boas práticas de fabricação (BPF) de medicamentos.
O Paracetamol + Fosfato de Codeína é um medicamento combinado, frequentemente usado no manejo da dor.
Itens Sujeitos ao Recolhimento
O recolhimento abrange os seguintes itens, com data de fabricação a partir de 28/01/2025:
Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 Mg + 7,5 Mg (Todas as apresentações e quantidades: 12, 24, 96 e 480 comprimidos, incluindo embalagens hospitalares).
Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 Mg + 30 Mg (Todas as apresentações e quantidades: 12, 24, 36, 96 e 480 comprimidos, incluindo embalagens hospitalares).