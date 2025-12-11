A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma determinação para o recolhimento de diversos lotes do medicamento Paracetamol + Fosfato de Codeína, produzido pela Geolab Indústria Farmacêutica S/A. A decisão foi publicada nesta terça-feira (9).

A medida foi iniciada após a própria fabricante comunicar o processo de recolhimento voluntário. A empresa identificou irregularidades na composição do produto, especificamente na concentração do Fosfato de Codeína.

Motivo da Irregularidade