A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última terça-feira (2), a proibição e o recolhimento imediato de dois suplementos alimentares em todo o território nacional. A medida afeta produtos das empresas Instituto Oliver Cursos Preparatórios e Ms Comércio de Produtos Naturais.

A ação fiscal da Anvisa ordenou a apreensão e a proibição dos suplementos Prosatril e Erenobis, ambos fabricados pela Ms Comércio de Produtos Naturais. Além disso, o suplemento Óliver Turbo, da empresa Instituto Oliver Cursos Preparatórios, também foi proibido e deve ser recolhido.