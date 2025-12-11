No coração do Centro Bioindustrial do Instituto Butantan, a vacina tetravalente contra a dengue ganha vida em uma operação que não para. Desde abril de 2025, o prédio dedicado exclusivamente ao imunizante funciona 24 horas por dia, em um ritmo que permitiu alcançar a marca de 1 milhão de doses prontas em apenas seis meses. E esse é apenas o começo: uma nova parceria internacional deve multiplicar esse volume nos próximos anos.

A estratégia global que muda o jogo

Antes mesmo de entrar na parte técnica, o Butantan iniciou uma movimentação considerada estratégica: firmou um acordo produtivo com a chinesa WuXi Vaccines, empresa especializada em fabricação de imunizantes sob demanda. O objetivo é claro — produzir dezenas de milhões de doses adicionais e preparar o imunizante brasileiro para um cenário global cada vez mais pressionado pelo avanço da dengue, doença que ameaça 4 bilhões de pessoas, segundo a ONU.