EXECUTADO

Jovem morre metralhado após sair para comprar leite

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Matheus Felipe Dutra, de 26 anos foi encontrado caído no asfalto.
 Uma simples ida à rua para comprar leite virou uma cena digna de filme policial: Matheus Felipe Dutra Teixeira, de 26 anos, foi encontrado caído no asfalto, cheio de perfurações, depois de uma saraivada de tiros que acordou metade do bairro Cecap em Lorena, a 320 km de Piracicaba.

Passava das 0h40 quando os moradores ouviram o barulho seco dos disparos. A PM e o Samu correram pra lá, mas Matheus já estava sem vida. Os socorristas só puderam confirmar o óbvio: o rapaz levou vários tiros e não teve chance nenhuma de defesa.

O local ficou tomado por viaturas, e os peritos recolheram cápsulas espalhadas como se alguém tivesse “descarregado” a arma sem piedade. Na rua não há câmeras, e quem viu algo preferiu fechar a boca — clima de medo total. Só na via de trás há alguns comércios com vigilância, que agora viraram esperança da polícia.

Segundo a mãe, tudo começou de forma banal: ela pediu pro filho descer e comprar leite. Poucos minutos depois, veio a sequência de tiros que fez as portas tremerem. Quando correu pra rua, encontrou o filho já caído. Desespero total. Ela disse que não sabe de ameaças, desavenças, nada.

Matheus já tinha passagem por tráfico, mas, segundo a família, estava “na linha” e trabalhando. Mesmo assim, a polícia encontrou duas pedras parecendo crack no bolso dele — detalhe que complicou ainda mais o cenário e levantou hipóteses sobre o que pode ter motivado a execução.

Esse não foi o primeiro banho de sangue no Cecap recentemente. Na semana anterior, outro ataque a tiros matou um jovem de 19 anos e feriu outro. A sensação entre os moradores é de que o bairro virou território sem lei.

