A necessidade de intervenção urgente no IML de Piracicaba ganhou destaque após a Notificação nº 119521.2025, oriunda do Ministério Público do Trabalho – 15ª Região, que apontou uma série de irregularidades e a imperiosa necessidade de reforma das Equipes de Perícias Criminalísticas e Médico-Legais do Município. Conforme o Processo SPTC-PRC-2022/01155, a adequação às exigências da Norma Regulamentadora 23 (NR-23), que trata da proteção contra incêndio, era um dos pontos mais críticos, somando-se a problemas estruturais, deficiências na câmara fria, presença de pragas e inadequadas condições sanitárias.

Uma importante vitória para Piracicaba foi anunciada ontem: a liberação de mais de R$ 4 milhões em recursos para a reforma do Instituto Médico Legal (IML) do município. A conquista é fruto de intensa articulação do Deputado Estadual Alex Madureira, que vem cobrando celeridade das autoridades estaduais diante da situação crítica da unidade.

Em Ofício n. 109.2025- SSP- Reforma IML Piracicaba, datado de 13 de agosto de 2025, o Deputado Alex Madureira havia expressado sua "profunda preocupação com a recente decisão da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de suspender, por tempo indeterminado, a realização de necropsias no Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba". Este ofício, direcionado ao Exmo. Senhor Guilherme Muraro Derrite, Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ressaltava os "transtornos significativos às famílias enlutadas, que precisarão se deslocar para outra cidade" devido à transferência provisória dos corpos para o IML de Americana. A situação impunha um fardo desnecessário e doloroso para a população em momentos de luto.

Esta ação do Deputado Madureira resultou agora na concretização da liberação dos valores. Os recursos necessários à execução da referida obra foram integralmente atendidos. O principal aporte, no valor de R$ 4.010.799,00, foi garantido por meio do Decreto nº 70.171, de 04 de dezembro de 2025, publicado oficialmente em 05 de dezembro de 2025, e originado pelo Expediente SAO 18007/2025-1-0016.

Esses recursos asseguram a cobertura total dos custos orçamentários para a reforma. Com a liberação da quantia concretizada, a próxima etapa crucial é o empenhamento imediato dos valores, o que viabilizará a continuidade da tramitação para a contratação e a execução da obra. A boa notícia é que, inclusive, a assinatura do contrato já foi solicitada, demonstrando a agilidade e o compromisso em colocar o projeto em andamento.