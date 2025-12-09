A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de tempo severo em todas as regiões do estado entre a terça-feira (9) e a quinta-feira (11) de dezembro. A previsão inclui a ocorrência de chuvas fortes, risco de queda de granizo e ventos que podem chegar a 100 km/h.
- Prepare-se: tempestade pode atingir piracicaba nas próximas horas
- Veja as cidades do interior de SP com terrenos mais cobiçados
- Colisão violenta deixa feridos na Cornélio Pires em Piracicaba
A intensificação do clima é atribuída à influência de um ciclone extratropical que se formou na Região Sul do país. Este sistema meteorológico deve afetar o estado durante os dias 9, 10 e 11 de dezembro. Há projeção de chuva intensa, possibilidade de ocorrência de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento que podem atingir a marca de 100 km/h.
Nesta terça-feira (9), são previstos 42 milímetros em Piracicaba, com quedas nos termômetros e temperaturas máximas em 22ºC. Segundo informação do INMET.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Recomendações de segurança
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam a população a adotar medidas preventivas durante o período de instabilidade.
- Ventos Fortes: Evitar permanecer ou transitar sob áreas arborizadas.
- Objetos Soltos: Recolher materiais ou objetos que possam ser arremessados pelo vento.
- Alagamentos: Não tentar atravessar áreas que estejam alagadas ou sob acúmulo de água.
- Deslizamentos: Permanecer atento a sinais de risco de deslizamento de terra, como o surgimento de trincas em paredes, água com coloração barrenta escorrendo de encostas ou a emissão de estalos nas estruturas.
Em situações de emergência, os números de contato são:
199 – Defesa Civil
193 – Corpo de Bombeiros