ALERTA!

Tempestade chega a Piracicaba hoje (9) com ventos de 100km/h

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Arquivo/JP
São previstos 42 milímetros em Piracicaba, com quedas nos termômetros e temperaturas máximas em 22ºC
São previstos 42 milímetros em Piracicaba, com quedas nos termômetros e temperaturas máximas em 22ºC

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de tempo severo em todas as regiões do estado entre a terça-feira (9) e a quinta-feira (11) de dezembro. A previsão inclui a ocorrência de chuvas fortes, risco de queda de granizo e ventos que podem chegar a 100 km/h.

A intensificação do clima é atribuída à influência de um ciclone extratropical que se formou na Região Sul do país. Este sistema meteorológico deve afetar o estado durante os dias 9, 10 e 11 de dezembro. Há projeção de chuva intensa, possibilidade de ocorrência de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento que podem atingir a marca de 100 km/h.

Nesta terça-feira (9), são previstos 42 milímetros em Piracicaba, com quedas nos termômetros e temperaturas máximas em 22ºC. Segundo informação do INMET.

Recomendações de segurança

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam a população a adotar medidas preventivas durante o período de instabilidade.

  • Ventos Fortes: Evitar permanecer ou transitar sob áreas arborizadas.
  • Objetos Soltos: Recolher materiais ou objetos que possam ser arremessados pelo vento.
  • Alagamentos: Não tentar atravessar áreas que estejam alagadas ou sob acúmulo de água.
  • Deslizamentos: Permanecer atento a sinais de risco de deslizamento de terra, como o surgimento de trincas em paredes, água com coloração barrenta escorrendo de encostas ou a emissão de estalos nas estruturas.

Em situações de emergência, os números de contato são:

199 – Defesa Civil

193 – Corpo de Bombeiros

