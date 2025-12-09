A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de tempo severo em todas as regiões do estado entre a terça-feira (9) e a quinta-feira (11) de dezembro. A previsão inclui a ocorrência de chuvas fortes, risco de queda de granizo e ventos que podem chegar a 100 km/h.

A intensificação do clima é atribuída à influência de um ciclone extratropical que se formou na Região Sul do país. Este sistema meteorológico deve afetar o estado durante os dias 9, 10 e 11 de dezembro. Há projeção de chuva intensa, possibilidade de ocorrência de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento que podem atingir a marca de 100 km/h.