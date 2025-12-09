Seguem na lista de interesse Campinas, Araraquara, Santa Bárbara d’Oeste e Limeira. Já Piracicaba, segue no top 10, dos terrenos mais procurados do interior de São Paulo, estando na oitava colocação.

Incorporadoras e construtoras têm direcionado o foco de seus investimentos para cidades do interior de São Paulo. De acordo com um levantamento da empresa de tecnologia imobiliária Allrea, o município de Americana figura como o principal alvo do mercado para 2025.

Enquanto a demanda por terrenos na capital paulista é majoritariamente voltada para projetos de edifícios (mais de 80%), o cenário no interior é distinto, com predominância de casas e loteamentos. A pesquisa aponta que 37% dos projetos previstos para o interior são destinados a edifícios; 27,2% envolvem casas (populares e de alto padrão); e 52,8% concentram-se em loteamentos de alto padrão.

A busca por novos terrenos é uma atividade constante no setor, sendo o terreno considerado a matéria-prima essencial para as incorporadoras. A aquisição de espaços garante o cronograma de lançamentos das empresas por um período que varia de dois a dez anos.

Embora o ranking de cidades sinalize um potencial de valorização dos terrenos, a Allrea indica que os proprietários têm demonstrado maior flexibilidade nas negociações. Esta abertura tem resultado no aumento do volume de fechamentos de negócios, sobretudo em cidades de porte médio (com mais de 100 mil habitantes). Um fator que influencia essa flexibilização é a taxa de juros elevada, que impõe pressão sobre a renda familiar endividada e eleva os custos do crédito.