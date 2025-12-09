A Vigilância em Saúde de Piracicaba obteve destaque no Simpósio Vigilância em Saúde em Movimento (VIMSP), evento realizado em São Paulo entre 1º e 5 de dezembro de 2025 no Centro de Eventos ProMagno. O município recebeu três importantes reconhecimentos, incluindo prêmios na categoria Avaliação de Contatos e Laboratório, e uma menção honrosa pelo desempenho do programa municipal de tuberculose (CEDIC). Estes resultados evidenciam a eficiência das operações locais e o compromisso das equipes com a saúde pública.
No quesito Avaliação de Contatos de tuberculose, Piracicaba foi premiada pelo conjunto de ações consideradas eficientes no processo de investigação epidemiológica. As práticas destacadas incluem a busca ativa imediata dos contatos após a confirmação do caso-índice, a solicitação completa da lista de conviventes para um rastreamento mais efetivo, e o registro sistemático dos contatos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e em planilhas municipais de acompanhamento.
O Laboratório Municipal também foi reconhecido no Fórum Estadual da Tuberculose 2025, realizado no âmbito do Simpósio, por ter alcançado Mais de 90% de aproveitamento do teste rápido molecular. Este resultado reforça a capacidade do município em adotar medidas organizadas para interromper cadeias de transmissão e otimizar indicadores de vigilância.
Desempenho no tratamento da Tuberculose
O município também recebeu menção honrosa pelo desempenho no indicador de Alta e Cura da Tuberculose. Este sucesso é atribuído ao trabalho conjunto entre a Vigilância Epidemiológica, a Atenção Básica e as equipes multiprofissionais.
Entre os fatores que contribuíram para este reconhecimento estão:
- Acompanhamento rigoroso dos pacientes.
- Ações estratégicas de adesão ao tratamento.
- Estratégias de busca ativa e orientação contínua.
- Monitoramento sistemático dos casos.
Este reconhecimento posiciona Piracicaba entre as referências estaduais no enfrentamento da tuberculose e na gestão de políticas públicas baseadas em evidências.
Contribuição científica em Saúde Única
Além das premiações, Piracicaba contribuiu com a discussão científica do evento, apresentando dois trabalhos no eixo temático Saúde Única, Mudanças Climáticas e Sustentabilidade:
"Desafios Contemporâneos da Vigilância em Zoonoses: A experiência de reconfiguração do Centro de Controle de Zoonoses no município de Piracicaba (SP)", das autoras Karina Corrêa Contiero, Carina Elias Baron e Aline Belo Reis de Araújo Marangoni.
"Brigadistas: a linha de frente contra as queimadas florestais", de Sandra Renata Canale Duracenko e Alessandro José Nunes da Silva.
A seleção destes trabalhos técnicos ressalta o protagonismo do município e sua contribuição para as discussões sobre vigilância e saúde ambiental.
A presidente do VIMSP, Regiane de Paula, destacou que a vigilância em saúde é um pilar para a construção de políticas públicas efetivas. Os resultados e a participação de Piracicaba no evento confirmam a qualidade técnica das equipes e a capacidade do município em implementar ações estratégicas que impactam diretamente a saúde da população.