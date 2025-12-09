A Vigilância em Saúde de Piracicaba obteve destaque no Simpósio Vigilância em Saúde em Movimento (VIMSP), evento realizado em São Paulo entre 1º e 5 de dezembro de 2025 no Centro de Eventos ProMagno. O município recebeu três importantes reconhecimentos, incluindo prêmios na categoria Avaliação de Contatos e Laboratório, e uma menção honrosa pelo desempenho do programa municipal de tuberculose (CEDIC). Estes resultados evidenciam a eficiência das operações locais e o compromisso das equipes com a saúde pública.

VEJA MAIS:



No quesito Avaliação de Contatos de tuberculose, Piracicaba foi premiada pelo conjunto de ações consideradas eficientes no processo de investigação epidemiológica. As práticas destacadas incluem a busca ativa imediata dos contatos após a confirmação do caso-índice, a solicitação completa da lista de conviventes para um rastreamento mais efetivo, e o registro sistemático dos contatos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e em planilhas municipais de acompanhamento.