O incidente ocorreu quando duas composições de um treminhão carregado com madeira acabaram tombando na pista, espalhando a carga e impedindo completamente a passagem de veículos.

Uma carga de madeira se espalhou pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no bairro Santa Terezina, em Piracicaba, na manhã desta terça-feira (9), resultando no bloqueio total do trânsito para os motoristas que seguem no sentido Águas de São Pedro e São Pedro.

O fluxo de veículos está muito intenso na região do acidente. Além disso, chove forte no local, o que pode dificultar os trabalhos de remoção da carga e aumentar o risco de novos acidentes na rodovia.

Posicionamento da Eixo SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias informou que registrou a ocorrência por volta das 7h, tratando-a como uma colisão envolvendo um caminhão e um veículo no km 169 da SP-304.

Equipes da concessionária estão no local para prestar atendimento e sinalizar a via, contando com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.