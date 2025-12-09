Uma carga de madeira se espalhou pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no bairro Santa Terezina, em Piracicaba, na manhã desta terça-feira (9), resultando no bloqueio total do trânsito para os motoristas que seguem no sentido Águas de São Pedro e São Pedro.
O incidente ocorreu quando duas composições de um treminhão carregado com madeira acabaram tombando na pista, espalhando a carga e impedindo completamente a passagem de veículos.
O fluxo de veículos está muito intenso na região do acidente. Além disso, chove forte no local, o que pode dificultar os trabalhos de remoção da carga e aumentar o risco de novos acidentes na rodovia.
Posicionamento da Eixo SP
A Eixo SP Concessionária de Rodovias informou que registrou a ocorrência por volta das 7h, tratando-a como uma colisão envolvendo um caminhão e um veículo no km 169 da SP-304.
Equipes da concessionária estão no local para prestar atendimento e sinalizar a via, contando com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.
Houve a necessidade de fechamento das faixas 1 e 2 do km 168 ao km 169, com o desvio de ambos os sentidos realizado pelo retorno.