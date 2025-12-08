08 de dezembro de 2025
VENTOS DE ATÉ 100KM

Prepare-se: tempestade pode atingir piracicaba nas próximas horas

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Há previsão de chuva intensa, possibilidade de granizo, ventos com rajadas de até 100 km/h
Meteorologistas informam que a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil, associada a uma frente fria, pode provocar efeitos em grande parte do Sudeste — inclusive em Piracicaba — a partir das próximas horas desta segunda-feira, (08)

Esse sistema deve influenciar o clima local entre os dias 9, 10 e 11 de dezembro. Há previsão de chuva intensa, possibilidade de granizo, ventos com rajadas de até 100 km/h e descargas elétricas.

Saiba Mais:

Previsão para os dias 9 a 11 dezembro

Terça-feira (9/12): o tempo pode se apresentar instável, com possibilidade de tempestades severas. Temperatura deve cair, com expectativa de chuva e ventos fortes.

Quarta-feira (10/12): prosseguem os riscos de pancadas de chuva, trovoadas e ventania. Há também chance de granizo devido à instabilidade gerada pelo sistema de baixa pressão.

Quinta-feira (11/12): mesmo com possível melhora parcial, permanece a expectativa de chuva e variação nas condições do tempo, com transição entre instabilidade e momentos de maior abertura no céu.

Impactos e recomendações

Devido à possibilidade de ventos fortes e tempestades, recomenda-se atenção a riscos como queda de galhos, alagamentos localizados, interrupções no fornecimento de energia e queda de granizo. Moradores e autoridades devem acompanhar alertas oficiais e adotar medidas de precaução, como evitar locais abertos durante as trovoadas e garantir a segurança de estruturas vulneráveis.

