Meteorologistas informam que a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil, associada a uma frente fria, pode provocar efeitos em grande parte do Sudeste — inclusive em Piracicaba — a partir das próximas horas desta segunda-feira, (08)

Esse sistema deve influenciar o clima local entre os dias 9, 10 e 11 de dezembro. Há previsão de chuva intensa, possibilidade de granizo, ventos com rajadas de até 100 km/h e descargas elétricas.

Previsão para os dias 9 a 11 dezembro