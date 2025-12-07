O domingo (7) foi marcado por tensão e correria na Rodovia Cornélio Pires em Piracicaba, após um grave acidente, que deixou feridos e interrompeu o fluxo de veículos por vários minutos. A batida ocorreu quando, segundo as primeiras informações da Polícia Militar Rodoviária, um dos motoristas perdeu o controle da direção e atingiu outro carro, provocando o capotamento dos dois automóveis.
VEJA MAIS
- VÍDEO| Vice-diretor de escola estadual é preso, acusado de abusar sexualmente de aluno de 13 anos na sala de aula
- Após esfaquear e matar esposa queimada, idoso morre ao lado do cachorro
- Corpo de homem é achado com as mãos amarradas em motel de Piracicaba
Equipes de resgate encontrando um cenário de caos: veículos destruídos, peças espalhadas pelo asfalto e motoristas assustados tentando entender o que havia acontecido.
Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram rapidamente ao local e iniciaram o atendimento às vítimas, que foram retiradas das ferragens e encaminhadas a um hospital da região, com apoio também das equipes da concessionária.O estado de saúde delas ainda não foi divulgado.
As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.