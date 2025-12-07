O domingo (7) foi marcado por tensão e correria na Rodovia Cornélio Pires em Piracicaba, após um grave acidente, que deixou feridos e interrompeu o fluxo de veículos por vários minutos. A batida ocorreu quando, segundo as primeiras informações da Polícia Militar Rodoviária, um dos motoristas perdeu o controle da direção e atingiu outro carro, provocando o capotamento dos dois automóveis.

VEJA MAIS

Equipes de resgate encontrando um cenário de caos: veículos destruídos, peças espalhadas pelo asfalto e motoristas assustados tentando entender o que havia acontecido.