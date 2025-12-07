07 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Colisão violenta deixa feridos na Cornélio Pires em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Os carros ficaram destruídos após a grave colisão na rodovia.
Os carros ficaram destruídos após a grave colisão na rodovia.

 O domingo (7) foi marcado por tensão e correria na Rodovia Cornélio Pires em Piracicaba, após um grave acidente, que deixou feridos e interrompeu o fluxo de veículos por vários minutos. A batida ocorreu quando, segundo as primeiras informações da Polícia Militar Rodoviária, um dos motoristas perdeu o controle da direção e atingiu outro carro, provocando o capotamento dos dois automóveis.

VEJA MAIS

Equipes de resgate encontrando um cenário de caos: veículos destruídos, peças espalhadas pelo asfalto e motoristas assustados tentando entender o que havia acontecido.

Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram rapidamente ao local e iniciaram o atendimento às vítimas, que foram retiradas das ferragens e encaminhadas a um hospital da região, com apoio também das equipes da concessionária.O estado de saúde delas ainda não foi divulgado.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários