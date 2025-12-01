Piracicaba está entre as finalistas da sétima edição do Prêmio Top Destinos Turísticos na categoria Turismo Gastronômico. O anúncio foi realizado na manhã da sexta-feira (28), durante uma reunião online com os organizadores do evento.
O município concorre com Holambra e São Roque pelo reconhecimento, que confere à cidade vencedora um selo em validação dos investimentos realizados no setor turístico, visando à geração de riquezas locais.
O resultado final será divulgado em 16 de janeiro, em cerimônia marcada para ocorrer em Itapecerica da Serra.
Metodologia da Premiação
O prêmio é uma iniciativa da Skål Internacional São Paulo (Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo) e da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil). A escolha da cidade vencedora é determinada por uma combinação de votação popular online, encerrada em 10 de novembro, e a avaliação de um júri técnico.
Este júri é composto por especialistas em diferentes segmentos de mercado correspondentes às categorias em disputa, cuja função é validar a qualidade dos atrativos turísticos apresentados pelos municípios.
Atrativos gastronômicos de Piracicaba
O setor gastronômico de Piracicaba possui diversos pontos de destaque. Um dos locais mais conhecidos é a Rua do Porto, que concentra restaurantes e bares situados às margens do rio Piracicaba, oferecendo majoritariamente pratos de peixes assados na brasa.
Outro núcleo gastronômico que se consolidou recentemente é o bairro Monte Alegre. A área utiliza antigas construções de uma usina de açúcar e álcool do final do século 19, que foram adaptadas para abrigar restaurantes, cafeterias e estabelecimentos de vinho.
A oferta de estabelecimentos também é diversificada na região central do município, no Mercadão Municipal, nas avenidas Carlos Botelho e Independência, e nos bairros com herança tirolesa, como Santana e Santa Olímpia.
A Secretária Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, expressou satisfação com a classificação: "O município avança para a final desta importante premiação. Agradecemos a participação dos cidadãos e visitantes que votaram. Permanecemos com a expectativa de que Piracicaba receba o prêmio, dada a diversidade de sua culinária, que engloba produtos tradicionais locais e culinária internacional, atendendo a variados públicos".
Piracicaba também participou da disputa em outras duas categorias: Turismo Cultural e Turismo de Negócios e Eventos. O prêmio Top Destinos Turísticos inclui um total de 16 categorias, entre elas Turismo de Aventura, Ecoturismo, Turismo Náutico e Turismo Religioso.
As prefeituras locais foram responsáveis pela inscrição dos municípios, com limite de até três categorias por cidade. A validação da candidatura dependeu da apresentação de material escrito de defesa e registros fotográficos. O edital de 2025 contabilizou a participação de 644 municípios do estado de São Paulo.