O município concorre com Holambra e São Roque pelo reconhecimento, que confere à cidade vencedora um selo em validação dos investimentos realizados no setor turístico, visando à geração de riquezas locais.

Piracicaba está entre as finalistas da sétima edição do Prêmio Top Destinos Turísticos na categoria Turismo Gastronômico. O anúncio foi realizado na manhã da sexta-feira (28), durante uma reunião online com os organizadores do evento.

O resultado final será divulgado em 16 de janeiro, em cerimônia marcada para ocorrer em Itapecerica da Serra.

Metodologia da Premiação

O prêmio é uma iniciativa da Skål Internacional São Paulo (Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo) e da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil). A escolha da cidade vencedora é determinada por uma combinação de votação popular online, encerrada em 10 de novembro, e a avaliação de um júri técnico.

Este júri é composto por especialistas em diferentes segmentos de mercado correspondentes às categorias em disputa, cuja função é validar a qualidade dos atrativos turísticos apresentados pelos municípios.

Atrativos gastronômicos de Piracicaba