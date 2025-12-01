01 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba
DESTAQUE

Piracicaba é finalista de prêmio turístico; veja a categoria

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Arquivo/JP
O resultado final será divulgado em 16 de janeiro, em cerimônia marcada para ocorrer em Itapecerica da Serra

Piracicaba está entre as finalistas da sétima edição do Prêmio Top Destinos Turísticos na categoria Turismo Gastronômico. O anúncio foi realizado na manhã da sexta-feira (28), durante uma reunião online com os organizadores do evento.

O município concorre com Holambra e São Roque pelo reconhecimento, que confere à cidade vencedora um selo em validação dos investimentos realizados no setor turístico, visando à geração de riquezas locais.

O resultado final será divulgado em 16 de janeiro, em cerimônia marcada para ocorrer em Itapecerica da Serra.

Metodologia da Premiação

O prêmio é uma iniciativa da Skål Internacional São Paulo (Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo) e da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil). A escolha da cidade vencedora é determinada por uma combinação de votação popular online, encerrada em 10 de novembro, e a avaliação de um júri técnico.

Este júri é composto por especialistas em diferentes segmentos de mercado correspondentes às categorias em disputa, cuja função é validar a qualidade dos atrativos turísticos apresentados pelos municípios.

Atrativos gastronômicos de Piracicaba

O setor gastronômico de Piracicaba possui diversos pontos de destaque. Um dos locais mais conhecidos é a Rua do Porto, que concentra restaurantes e bares situados às margens do rio Piracicaba, oferecendo majoritariamente pratos de peixes assados na brasa.

Outro núcleo gastronômico que se consolidou recentemente é o bairro Monte Alegre. A área utiliza antigas construções de uma usina de açúcar e álcool do final do século 19, que foram adaptadas para abrigar restaurantes, cafeterias e estabelecimentos de vinho.

A oferta de estabelecimentos também é diversificada na região central do município, no Mercadão Municipal, nas avenidas Carlos Botelho e Independência, e nos bairros com herança tirolesa, como Santana e Santa Olímpia.

A Secretária Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, expressou satisfação com a classificação: "O município avança para a final desta importante premiação. Agradecemos a participação dos cidadãos e visitantes que votaram. Permanecemos com a expectativa de que Piracicaba receba o prêmio, dada a diversidade de sua culinária, que engloba produtos tradicionais locais e culinária internacional, atendendo a variados públicos".

Piracicaba também participou da disputa em outras duas categorias: Turismo Cultural e Turismo de Negócios e Eventos. O prêmio Top Destinos Turísticos inclui um total de 16 categorias, entre elas Turismo de Aventura, Ecoturismo, Turismo Náutico e Turismo Religioso.

As prefeituras locais foram responsáveis pela inscrição dos municípios, com limite de até três categorias por cidade. A validação da candidatura dependeu da apresentação de material escrito de defesa e registros fotográficos. O edital de 2025 contabilizou a participação de 644 municípios do estado de São Paulo.

