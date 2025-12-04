Piracicaba aparece na 23ª posição nacional no ranking das 50 cidades que mais criaram vagas de trabalho com carteira assinada no Estado de São Paulo no acumulado dos últimos 12 meses. O dado revela a força da cidade como geradora de oportunidades, mesmo fora das regiões metropolitanas tradicionais.

Dados de destaque

* No período de novembro de 2024 a outubro de 2025, o estado de São Paulo criou cerca de 348 mil novas vagas formais.

* Só em outubro de 2025, o saldo de vagas foi 18,5 mil postos.

* A participação paulista representa cerca de 26% do total de vagas formais criadas no país no mesmo período.