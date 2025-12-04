Piracicaba aparece na 23ª posição nacional no ranking das 50 cidades que mais criaram vagas de trabalho com carteira assinada no Estado de São Paulo no acumulado dos últimos 12 meses. O dado revela a força da cidade como geradora de oportunidades, mesmo fora das regiões metropolitanas tradicionais.
Dados de destaque
* No período de novembro de 2024 a outubro de 2025, o estado de São Paulo criou cerca de 348 mil novas vagas formais.
* Só em outubro de 2025, o saldo de vagas foi 18,5 mil postos.
* A participação paulista representa cerca de 26% do total de vagas formais criadas no país no mesmo período.
Piracicaba no contexto estadual
Com um saldo positivo de vagas que a coloca como 23ª no ranking estadual de 50 municípios campeões, Piracicaba confirma: o interior paulista também tem espaço — e força — para gerar emprego e renda. A presença da cidade nesse ranking destaca sua capacidade de atrair negócios e promover a formalização de postos de trabalho, beneficiando moradores e movimentando a economia local.
As 50 cidades que mais geraram emprego nos últimos 12 meses (nov/2024–out/2025)
1. São Paulo — 101.225
2. Osasco — 26.310
3. Guarulhos — 16.277
4. Barueri — 8.582
5. São José dos Campos — 7.276
6. Santos — 7.050
7. Sorocaba — 7.046
8. Santo André — 6.536
9. São Bernardo do Campo — 5.783
10. Campinas — 5.751
11. Jundiaí — 4.901
12. Ribeirão Preto — 4.831
13. Taubaté — 4.435
14. Bauru — 3.790
15. Sumaré — 3.740
16. Mauá — 3.353
17. Tatuí — 3.194
18. Cajamar — 3.177
19. São José do Rio Preto — 2.950
20. Matão — 2.906
21. Atibaia — 2.466
22. Mogi das Cruzes — 2.380
23. Piracicaba — 2.347
24. Presidente Prudente — 2.229
25. São Caetano do Sul — 2.167
26. Diadema — 2.070
27. Botucatu — 2.004
28. Cotia — 1.911
29. São Carlos — 1.894
30. Paulínia — 1.789
31. Marília — 1.746
32. Mogi-Guaçu — 1.714
33. Itaquaquecetuba — 1.692
34. Carapicuíba — 1.675
35. Monte Azul Paulista — 1.634
36. Birigui — 1.626
37. Franco da Rocha — 1.624
38. Franca — 1.578
39. Louveira — 1.575
40. Monte Mor — 1.556
41. Araraquara — 1.458
42. Itapevi — 1.409
43. Jacareí — 1.404
44. Embu — 1.336
45. Limeira — 1.326
46. Araçatuba — 1.312
47. Itapecerica da Serra — 1.247
48. São Roque — 1.239
49. Guaratinguetá — 1.188
50. Votorantim — 1.169