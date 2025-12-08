08 de dezembro de 2025
DRAMA FAMILIAR

Bebê morre após se afogar em piscina no Godinho em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1/Arq
Equipes do SAMU e Bombeiros foram acionadas para a ocorrência
  Uma tragédia marcou o domingo (7) na região do Godinho, em Piracicaba. Uma bebê de apenas um ano morreu após se afogar na piscina de uma chácara onde familiares participavam de uma confraternização.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a menina foi encontrada submersa na piscina por familiares, que imediatamente a retiraram da água e iniciaram os primeiros procedimentos de socorro. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados às pressas.

Mesmo com todas as tentativas de reanimação, a bebê foi levada em estado crítico para a UPA da Vila Rezende, onde o óbito acabou sendo confirmado pela equipe médica.

A Perícia também esteve na unidade para realizar os procedimentos necessários. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que agora apura as circunstâncias da tragédia.

