Uma tragédia marcou o domingo (7) na região do Godinho, em Piracicaba. Uma bebê de apenas um ano morreu após se afogar na piscina de uma chácara onde familiares participavam de uma confraternização.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a menina foi encontrada submersa na piscina por familiares, que imediatamente a retiraram da água e iniciaram os primeiros procedimentos de socorro. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados às pressas.