Uma tragédia marcou o domingo (7) na região do Godinho, em Piracicaba. Uma bebê de apenas um ano morreu após se afogar na piscina de uma chácara onde familiares participavam de uma confraternização.
Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a menina foi encontrada submersa na piscina por familiares, que imediatamente a retiraram da água e iniciaram os primeiros procedimentos de socorro. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados às pressas.
Mesmo com todas as tentativas de reanimação, a bebê foi levada em estado crítico para a UPA da Vila Rezende, onde o óbito acabou sendo confirmado pela equipe médica.
A Perícia também esteve na unidade para realizar os procedimentos necessários. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.
O caso foi registrado pela Polícia Civil, que agora apura as circunstâncias da tragédia.