A manhã desta segunda-feira (8) foi de puro caos na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba. Logo às 6h, um caminhão baú lotado com 12 toneladas de produtos de limpeza perdeu o controle no km 159 e tombou com tudo, bloqueando a pista e transformando o trecho num verdadeiro cenário de confusão.

O tombamento foi grave e parte da carga se espalhou pelo canteiro central e asfalto, deixando tudo escorregadio e perigoso. Quem vinha ali no embalo precisou reduzir, deixando o trânsito lento.