JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Caminhão tomba, carga voa e motorista escapa por pouco

Por Da redação/Pira1 |
O caminhão tombou no km 159 da rodovia do Açúcar
O caminhão tombou no km 159 da rodovia do Açúcar

  A manhã desta segunda-feira (8) foi de puro caos na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba. Logo às 6h, um caminhão baú lotado com 12 toneladas de produtos de limpeza perdeu o controle no km 159 e tombou com tudo, bloqueando a pista e transformando o trecho num verdadeiro cenário de confusão.

O tombamento foi grave e parte da carga se espalhou pelo canteiro central e asfalto, deixando tudo escorregadio e perigoso. Quem vinha ali no embalo precisou reduzir, deixando o trânsito lento.

Equipes de resgate, concessionária e Polícia Rodoviária chegaram rapidamente no local, mas não houve socorro, pois o motorista, por incrível que pareça, saiu da cabine andando, só com o susto mesmo.

A Polícia Civil agora vai investigar o que fez o caminhão perder o rumo.

