Morreu durante a madrugada desta segunda-feira no hospital, a mulher de 39 anos atacada com 10 facadas pelo próprio companheiro de 50, dentro de um Fiat Uno, no antigo Cecap em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento na região do antigo Cecap, quando foi chamada às pressas após vizinhos ouvirem gritos desesperados das pessoas na rua. Ao chegarem, encontraram a mulher caída, gravemente ferida, e o agressor em silêncio, próximo de populares.