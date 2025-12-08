08 de dezembro de 2025
FEMINICÍDIO

Morre mulher esfaqueada 10 vezes dentro de Fiat Uno

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM e redes sociais
A vítima foi socorrida, mas morreu na Santa Casa de Limeira.
A vítima foi socorrida, mas morreu na Santa Casa de Limeira.

  Morreu durante a madrugada desta segunda-feira no hospital, a mulher de 39 anos atacada com 10 facadas pelo próprio companheiro de 50, dentro de um Fiat Uno, no antigo Cecap em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento na região do antigo Cecap, quando foi chamada às pressas após vizinhos ouvirem gritos desesperados das pessoas na rua. Ao chegarem, encontraram a mulher caída, gravemente ferida, e o agressor em silêncio, próximo de populares.

A vítima foi socorrida às pressas e levada ao hospital em estado crítico. Os médicos lutaram por horas, mas as facadas atingiram órgãos vitais e a mulher não sobreviveu. A confirmação da morte trouxe ainda mais revolta à vizinhança, que já denunciava brigas constantes na casa.

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia. A Polícia Civil agora investiga o caso como feminicídio, agravado pelo histórico de violência em casa.

