A jovem Ana Júlia Jacinto Resende, de 22 anos, foi morta cruelmente a tiros dentro de uma Land Rover na madrugada deste domingo (7), em Taubaté, a 258 km de Piracicaba. O carro foi metralhado enquanto seu grupo de amigos voltava de uma festa, e a cidade amanheceu chocada com a notícia.

O grupo voltava de um evento em Guaratingueta, quando Ana Júlia, que estava no banco de trás foi atingida. Os tiros vieram do nada, perto de um viaduto em Aparecida e o desespero tomou conta do veículo. A amiga dela tentou estancar o sangue com lenços enquanto gritava para todos se abaixarem. O motorista acelerou até o Santuário de Aparecida, onde câmeras flagraram um detalhe que virou o centro da investigação: um homem que também estava no carro desceu e sumiu.Ninguém assumiu quem ele é. Só depois, pressionado pela polícia, o motorista admitiu que o homem era seu amigo — e casado. Informações iniciais apontam que esse homem pode ter sido o alvo real dos atiradores.