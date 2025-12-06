06 de dezembro de 2025
No motel: Corpo é achado com as mãos amarradas em Piracicaba

O corpo do homem foi encontrado em estado de decomposição, no quarto do motel em Piracicaba.
 Um clima de pânico tomou conta de um motel em Piracicaba, que não teve o nome revelado, depois que funcionários encontraram o que ninguém imaginava ver: um homem morto, com as mãos amarradas para trás, dentro de um dos quartos. O caso, que aconteceu na última terça-feira (2).

Segundo a polícia, tudo começou com uma denúncia anônima, alertando que havia “algo errado” em um dos quartos. Quando a equipe chegou, a cena era digna de filme policial: o corpo já estava em avançado estado de decomposição, com ferimentos no rosto e na cabeça, e sinais claros de violência.

Peritos do Instituto de Criminalística passaram horas dentro do local recolhendo vestígios, fotos e qualquer pista que possa levar ao responsável. O corpo foi levado ao IML, onde médicos legistas vão tentar identificar a vítima e descobrir exatamente o que aconteceu, como foi morto e há quanto tempo.

A Polícia Civil está com o caso e a investigação segue em andamento e sigilo, mas o clima é de tensão e mistério na cidade.

