Um funcionário da escola entregou imagens de câmeras de segurança, à Polícia Civil, que foram decisivas para a prisão. Embora o suspeito, de 43 anos, tenha alegado que apenas repreendeu o estudante por uma suposta conduta inadequada. O vídeo mostra que o vice-diretor perdeu o controle, abaixou a calça e cometeu o abuso contra o adolescente.

Um episódio triste marcou o ambiente escolar na escola estadual Professora Dileta Ceneviva Martinelli e causou forte repercussão na comunidade. O vice-diretor da instituição a 37 km de Piracicaba, foi detido na noite desta sexta-feira (5), acusado de abusar sexualmente de um aluno de 13 anos, na sala de aula.

O caso chegou à polícia nesta quinta-feira (4), quando a Guarda Municipal apresentou a ocorrência após ouvir o relato do aluno, que afirmou ter sido vítima. Diante das evidências apresentadas no dia seguinte, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) representou pela prisão temporária do educador, que foi decretada pela Justiça e cumprida no fim da tarde.

O homem foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Bárbara d’Oeste, onde permanecerá por pelo menos 30 dias. O prazo pode ser prorrogado ou convertido em prisão preventiva, dependendo do andamento das investigações.

A Secretaria de Estado da Educação informou que abriu procedimento para apuração administrativa e que acompanha o caso. A identidade do aluno está sendo preservada e o caso está sob investigação.