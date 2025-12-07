O Bairro do Estádio viveu uma das noites mais sombrias do ano. Gritos, fumaça e desespero marcaram a sexta-feira (5), quando um incêndio seguido de agressões dentro de uma casa terminou em tragédia: um casal morreu, e até o cachorro da família perdeu a vida em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

VEJA MAIS

Testemunhas disseram que, antes de tudo começar, o imóvel estava completamente bloqueado por dentro. Paulo Vitor Soares de Moura, 64 anos, teria montado uma espécie de barreira para impedir qualquer pessoa de entrar. Em seguida, teria iniciado o incêndio enquanto Celina Aparecida Bortolin do Nascimento, 71 anos, era atacada. Quando o fogo tomou conta do local, vizinhos correram apavorados e chamaram Bombeiros, GCM e SAMU.