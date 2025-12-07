O Bairro do Estádio viveu uma das noites mais sombrias do ano. Gritos, fumaça e desespero marcaram a sexta-feira (5), quando um incêndio seguido de agressões dentro de uma casa terminou em tragédia: um casal morreu, e até o cachorro da família perdeu a vida em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.
Testemunhas disseram que, antes de tudo começar, o imóvel estava completamente bloqueado por dentro. Paulo Vitor Soares de Moura, 64 anos, teria montado uma espécie de barreira para impedir qualquer pessoa de entrar. Em seguida, teria iniciado o incêndio enquanto Celina Aparecida Bortolin do Nascimento, 71 anos, era atacada. Quando o fogo tomou conta do local, vizinhos correram apavorados e chamaram Bombeiros, GCM e SAMU.
Os bombeiros tiveram que arrombar a porta — e o que encontraram lá dentro foi um cenário de absoluto terror. Celina, ainda viva, estava com graves queimaduras e três perfurações de faca pelo corpo. Paulo tinha cerca de 80% do corpo queimado. O cachorro da família foi retirado pelos socorristas, mas não resistiu.
Os dois foram levados inconscientes para a Santa Casa de Rio Claro. A polícia autuou Paulo em flagrante por tentativa de feminicídio, mesmo enquanto ele era atendido sob escolta.
A tragédia, porém, se confirmou horas depois. Celina morreu às 22h40 da sexta-feira. Paulo faleceu pouco depois da meia-noite, já no sábado.
A Polícia Civil aguarda os laudos do IML para definir a cronologia exata desse episódio brutal — como começaram as agressões, quando o incêndio foi provocado e como tudo se desenrolou dentro da casa trancada.
Uma noite de puro terror que deixou a vizinhança em choque e a cidade inteira impressionada com a violência dos fatos.