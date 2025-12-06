A manhã deste sábado (6) é marcada por grande comoção no Cemitério da Saudade, em Piracicaba, onde familiares, amigos, colegas de profissão e moradores da região se despedem do investigador de polícia André Luis Miyazaki, de 49 anos, vítima de um grave acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

O velório começou às 7h30, na sala 5 do Velório da Saudade, e o sepultamento acontece às 10h30. André saiu de Piracicaba rumo ao trabalho, na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Americana, quando perdeu o controle da viatura no km 143, em Santa Bárbara d’Oeste, capotando o veículo. A morte do policial abalou profundamente a corporação, que lamenta a perda de um profissional dedicado, íntegro e extremamente respeitado pelos colegas.