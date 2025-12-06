A manhã deste sábado (6) é marcada por grande comoção no Cemitério da Saudade, em Piracicaba, onde familiares, amigos, colegas de profissão e moradores da região se despedem do investigador de polícia André Luis Miyazaki, de 49 anos, vítima de um grave acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).
O velório começou às 7h30, na sala 5 do Velório da Saudade, e o sepultamento acontece às 10h30. André saiu de Piracicaba rumo ao trabalho, na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Americana, quando perdeu o controle da viatura no km 143, em Santa Bárbara d’Oeste, capotando o veículo. A morte do policial abalou profundamente a corporação, que lamenta a perda de um profissional dedicado, íntegro e extremamente respeitado pelos colegas.
A DISE de Americana e a Secretaria de Segurança Pública emitiram notas de pesar destacando sua coragem, responsabilidade e o legado que deixa na segurança pública.
Desde o anúncio do falecimento, as redes sociais foram tomadas por homenagens emocionadas. Amigos de infância, companheiros de trabalho, vizinhos e pessoas que cruzaram o caminho de André compartilharam lembranças, fotos e mensagens de despedida, descrevendo-o como um homem de caráter firme, coração generoso e profissional exemplar.
A comoção virtual se transformou em presença física no cemitério, onde o clima é de profunda tristeza, abraços longos e silêncio respeitoso.
André deixou esposa e dois filhos, além da mãe, irmãs, sobrinhas e uma grande rede de familiares e amigos que enfrentam um momento de dor irreparável. Entre lágrimas e saudades, as últimas homenagens reforçam que sua memória permanecerá viva na vida de todos que o admiravam e no serviço público ao qual se dedicou com honra e comprometimento.