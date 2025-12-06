06 de dezembro de 2025
EM PIRACICABA

Incêndio: Morte de gatos em apartamento causa grande comoção

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais e Wagner Romano
Os gatos morreram presos no apartamento em chamas em Piracicaba.
 A rotina tranquila de dois gatinhos em um apartamento na Vila Monteiro se transformou em uma cena de partir o coração. Eles morreram presos e queimados após um incêndio atingir o imóvel, na região. As chamas avançaram rápido e os animais não conseguiram escapar. A tragédia abalou profundamente moradores, vizinhos e até os bombeiros que atenderam à ocorrência.

Segundo testemunhas, a fumaça tomou o corredor em poucos minutos. Desesperados, vizinhos tentaram arrombar a porta enquanto os bombeiros chegavam, mas o fogo já havia tomado boa parte do local. Lá dentro, os dois gatos estavam encurralados, miando alto, tentando encontrar saída — mas o que deveria protegê-los foi justamente o que selou o destino deles.

Muito emocionados, alguns moradores do prédio acompanharam o drama sem poder oferecer ajuda. Pessoas chegaram a inalar fumaça e foram atendidas.

Os bombeiros conseguiram controlar o fogo, mas encontraram os animais já sem vida. A imagem, descrita por quem presenciou, deixou um silêncio pesado entre os presentes.

O incêndio ainda está sob investigação.

