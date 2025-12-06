Na manhã desta sexta-feira (5), o Jardim Oriente virou palco de uma operação daquelas. Policiais Civis da UPJ de Piracicaba, com apoio da ROMU e do Canil da Guarda Civil, cumpriram mandados de busca em casas ligadas a investigados por tráfico. E logo de cara encontraram o que não esperavam: um verdadeiro pelotão de dinheiro escondido dentro de um guarda-roupa. Eram R$ 8.800 em espécie, tudo miudinho, do jeito típico de quem vive do "corre" . Junto da grana, os agentes ainda acharam apetrechos usados para embalar drogas e uma porção de skunk.

O dono da casa não estava, mas o pai dele, acabou admitindo que sabia da movimentação criminosa do filho e que deixava o local ser usado como depósito de droga e dinheiro do tráfico. Resultado: saiu preso dali mesmo e teve o flagrante confirmado na delegacia.