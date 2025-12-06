Na manhã desta sexta-feira (5), o Jardim Oriente virou palco de uma operação daquelas. Policiais Civis da UPJ de Piracicaba, com apoio da ROMU e do Canil da Guarda Civil, cumpriram mandados de busca em casas ligadas a investigados por tráfico. E logo de cara encontraram o que não esperavam: um verdadeiro pelotão de dinheiro escondido dentro de um guarda-roupa. Eram R$ 8.800 em espécie, tudo miudinho, do jeito típico de quem vive do "corre" . Junto da grana, os agentes ainda acharam apetrechos usados para embalar drogas e uma porção de skunk.
O dono da casa não estava, mas o pai dele, acabou admitindo que sabia da movimentação criminosa do filho e que deixava o local ser usado como depósito de droga e dinheiro do tráfico. Resultado: saiu preso dali mesmo e teve o flagrante confirmado na delegacia.
Enquanto isso, em outra rua do mesmo bairro, a polícia estourou mais um ponto e encontrou maconha, haxixe, crack, embalagens e um celular recheado de mensagens do tráfico. No local estavam os conhecidos “irmãos da pedra”, apontados por vender crack para usuários da região. Os dois foram detidos; um deles, menor, acabou levado para a Fundação CASA.
Toda a ação fez parte da “Operação Oriente Seguro”, coordenada pela Polícia Civil para desmontar o intenso comércio de drogas que tomava conta do bairro.