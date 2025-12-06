A tarde desta sexta-feira (5) foi de tensão na Escola Estadual Francisco Mariano da Costa, na região do Novo Horizonte em Piracicaba, Uma estudante de 13 anos levou uma picada de escorpião enquanto estava deitada com as amigas em um campo no interior da escola.

VEJA MAIS

Segundo informações, inicialmente a menina achou que era algum inseto inofensivo ou apenas formigas mordendo, mas o susto veio quando ela levantou e viu o bicho: um escorpião amarelo, daqueles que ninguém gosta nem de ver. Assustada e com ardência no local da picada, ela foi atendida pelo Samu e levada para a UPA da Vila Cristina, onde ficou em observação.