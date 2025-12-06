06 de dezembro de 2025
CASO GRAVE

Estudante é picada por escorpião em escola de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Após ser picada, a menina de 13 anos foi parar na Unidade de Pronto Atendimento do Vila Cristina.
  A tarde desta sexta-feira (5) foi de tensão na Escola Estadual Francisco Mariano da Costa, na região do Novo Horizonte em Piracicaba, Uma estudante de 13 anos levou uma picada de escorpião enquanto estava deitada com as amigas em um campo no interior da escola.

Segundo informações, inicialmente a menina achou que era algum inseto inofensivo ou apenas formigas mordendo, mas o susto veio quando ela levantou e viu o bicho: um escorpião amarelo, daqueles que ninguém gosta nem de ver. Assustada e com ardência no local da picada, ela foi atendida pelo Samu e levada para a UPA da Vila Cristina, onde ficou em observação.

Segundo a própria aluna, não é a primeira vez que um escorpião aparece por lá. Há cerca de três semanas, outro bicho já tinha sido visto numa parede da escola, deixando alunos e pais ainda mais preocupados.

Mesmo com a ocorrência, as aulas seguiram normalmente durante a tarde.

