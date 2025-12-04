O brasileiro administra as finanças em uma situação de instabilidade, estando vulnerável a incidentes que podem levar ao desequilíbrio econômico. Essa conclusão foi apresentada em um estudo realizado pelo Banco Inter em colaboração com a consultoria Consumoteca, que confirma a situação já refletida nos altos índices de inadimplência no país.

VEJA MAIS:

O levantamento aponta que menos de 30% das pessoas declaram manter as contas em ordem, e apenas 23% conseguem acumular reservas financeiras de forma regular. A maioria, portanto, gerencia os gastos sem domínio sobre a gestão do próprio dinheiro. Neste contexto, o crédito se configura tanto como um auxílio quanto como um fator de risco para o usuário.