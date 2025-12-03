Uma ala da categoria associa o ato à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em vídeos recentes, o desembargador aposentado Sebastião Coelho e Chicão Caminhoneiro, da União Brasileira dos Caminhoneiros, afirmam ter protocolado uma ação buscando respaldo jurídico para a paralisação. Coelho declarou que a pauta central seria a anistia aos investigados pelos atos de 8 de janeiro e ao próprio ex-presidente, apontando o Congresso Nacional como destinatário da pressão.

A paralisação nacional anunciada por grupos de caminhoneiros para esta quinta-feira (4) ganhou força nas redes sociais e reacendeu o debate sobre as condições de trabalho da categoria — mas também expôs divergências internas, especialmente sobre o teor político do movimento. Embora a mobilização tenha sido convocada por motoristas de várias regiões do país, entidades representativas afirmam que não houve deliberação oficial nem consenso entre os profissionais.

Apesar da presença de discursos políticos, outros motoristas — entre eles Daniel Souza, influenciador e liderança conhecida da greve de 2018 — destacam que a mobilização nasceu da insatisfação com a rotina nas estradas. Ele cita baixa remuneração, insegurança nas rodovias e dificuldades para cumprir normas por falta de estrutura. As reivindicações incluem estabilidade contratual, valorização profissional, revisão do Marco Regulatório do Transporte de Cargas e aposentadoria especial após 25 anos.

Entidades rejeitam a paralisação

Organizações tradicionais do setor afirmam não reconhecer o ato. A Fetrabens (Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga em Geral de São Paulo) reforçou, em nota, que não convoca nem apoia a greve — e que as manifestações vistas online são iniciativas individuais. Na Baixada Santista, a presidência da CCAPS (Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos do Porto de Santos) também criticou a falta de assembleias e votações, consideradas essenciais para decisões desse porte.

Com pautas desencontradas e ausência de consenso institucional, a paralisação marcada para amanhã segue cercada de incertezas sobre adesão e impacto nacional.