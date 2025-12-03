03 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
TRAGÉDIA FAMILIAR

Pai morre ao saber da morte do filho e cidade se comove

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação: Funerária Aguiar
Ademir Antônio Casanova e Claudecir da Cruz Casanova
Ademir Antônio Casanova e Claudecir da Cruz Casanova

Cidade registra dupla perda após crime em baile

A comunidade de Abelardo Luz, no Oeste catarinense, viveu uma das semanas mais dolorosas do ano após a morte de um jovem de 30 anos e, horas depois, do próprio pai, de 62, que não resistiu ao impacto da notícia.

O caso ocorreu após um baile realizado no último domingo (30), quando uma discussão entre grupos terminou em violência. Segundo informações repassadas pela polícia, a briga evoluiu para um ataque com faca, tirando a vida do rapaz. Três suspeitos foram detidos logo após a ocorrência.

Pai sofre mal súbito ao receber comunicado

Ao ser informado da morte do filho, o pai passou mal e sofreu uma parada cardíaca. Ele não resistiu e morreu pouco depois, abalando ainda mais familiares e moradores.

Um morador da região contou que a tragédia deixou todos em choque, descrevendo um clima de tristeza profunda na cidade.

Velório conjunto emociona comunidade

Os dois foram velados na segunda-feira (1°) no Cemitério Municipal de Abelardo Luz. A cerimônia conjunta intensificou a comoção entre amigos, conhecidos e moradores, que acompanharam a despedida em clima de profundo pesar.

Região ainda tenta assimilar o ocorrido

A população local segue impactada pelo episódio, enquanto autoridades mantêm as investigações sobre o crime que desencadeou a sequência de perdas. Para moradores, a tragédia expõe a necessidade de mais segurança em eventos e espaços públicos.

