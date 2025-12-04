A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Piracicaba prendeu, na tarde desta terça-feira (2), um homem procurado pela Justiça que circulava pela avenida Rio Claro, na região do Areião. A captura ocorreu por volta das 15h40, após o veículo Renault Clio prata em que ele estava ser identificado pelos radares de monitoramento eletrônico.

Segundo a GCM, a central emitiu alerta de que o automóvel era conduzido pelo proprietário, C. P. do N., que possuía mandado de prisão definitiva em aberto. Ele foi abordado rapidamente pela equipe da viatura 051, que confirmou sua identidade e a ordem judicial.