EM PIRACICABA

Dono de casa de prostituição condenado a 6 anos é preso pela GCM


| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação GCM
O procurado foi flagrado após passar com o veículo por um radar inteligente.
 A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Piracicaba prendeu, na tarde desta terça-feira (2), um homem procurado pela Justiça que circulava pela avenida Rio Claro, na região do Areião. A captura ocorreu por volta das 15h40, após o veículo Renault Clio prata em que ele estava ser identificado pelos radares de monitoramento eletrônico.

Segundo a GCM, a central emitiu alerta de que o automóvel era conduzido pelo proprietário, C. P. do N., que possuía mandado de prisão definitiva em aberto. Ele foi abordado rapidamente pela equipe da viatura 051, que confirmou sua identidade e a ordem judicial.

O homem deve cumprir pena de 6 anos e 4 meses, pelo crime previsto no artigo 229 do Código Penal (proprietário de estabelecimento para encontros libidinosos).

Após a abordagem, ele foi conduzido ao 4º Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O carro e o telefone celular foram entregues a um familiar indicado pelo detido.

A ação integra o sistema inteligente de monitoramento que cruza placas de veículos e mandados ativos, acelerando a localização de procurados na cidade.

