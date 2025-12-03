A manhã desta quarta (3) foi de tensão no tranquilo bairro Perdizes. Moradores acordaram com o barulho seco dos disparos que ecoaram pela rua Águas de Lindóia, quando um criminoso conhecido por tocar o terror resolveu bater de frente com a Força Tática.
VEJA MAIS
- Homem mata sucuri na mordida após ser atacado
- Mulher despenca do 10º andar de edifício após brigar com marido
O sujeito, dono de um passado criminal daqueles que até delegado decora, tentou a sorte puxando um revólver calibre .38 contra a equipe. Após o primeiro disparo houve uma resposta rápida, firme e fulminante.
O confronto durou segundos, mas o estrago foi imediato: o homem caiu baleado. O socorro até chegou, mas constatou o óbito. O revólver foi apreendido, a rua ficou tomada por curiosos e o clima pesou no bairro.
Peritos estiveram no local e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária.