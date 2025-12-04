04 de dezembro de 2025
O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba publicou o edital de concorrência eletrônica nº 01/2026 para a construção de uma nova adutora de água tratada no Sistema Dois Córregos – Cecap. O projeto prevê um investimento de R$17,22 milhões e utilizará o Método Não Destrutivo (MND). Serão instalados 4,2 quilômetros de tubulação de 500mm em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), beneficiando mais de 50 mil moradores da região Leste do município.

As informações completas sobre a licitação foram disponibilizadas no Diário Oficial do Município na terça-feira, 02/12, e estão acessíveis nos websites semaepiracicaba.sp.gov.br e https://bnc.org.br/.

Tecnologia inédita na rede de água

Ronald Pereira, presidente do Semae, explica que o projeto implementará o sistema Pipe Bursting (quebra de tubos) para substituição da rede, método inédito no serviço de água da cidade. Este método permite a troca de tubulações subterrâneas sem a necessidade de escavação, realizando a quebra do tubo antigo e a inserção de um novo no local. Isso ocorre por meio de um cabeçote expansor que rompe o tubo existente enquanto traciona o novo tubo simultaneamente.

Segundo Pereira, o procedimento dispensa a "necessidade de abertura de grandes buracos que venham a provocar grandes danos ao pavimento das vias, deixando, também, o trabalho mais dinâmico e ágil".

Trajeto e benefícios

A nova adutora, com diâmetro de 500 mm, terá início no reservatório da Regional Piracicamirim, situado na rua Ayrton Senna da Silva. O trajeto segue pela Avenida Pompeia e arredores até alcançar a Central de Abastecimento do Cecap, localizada na Avenida Eurico Gaspar Dutra. O prazo estimado para a execução da obra é de 12 meses.

Ronald Pereira reforça a importância da intervenção: "Para se ter uma ideia, essa é uma obra necessária há mais de 15 anos, pois melhora a distribuição de água tratada para a população que sofre com intermitências ou pressão de água abaixo do normal. Em resumo, depois de todo esse tempo, o Semae realiza uma obra para garantir água na torneira da população de toda essa região Leste".

A obra beneficiará mais de 50 bairros, incluindo a região da Agronomia, Eldorado, Cecap, Cidade Judiciária, Dois Córregos e adjacências, Jardim Abaeté, Jardim Potiguar, Jardim São Francisco, Santa Rita Garças, Santa Rita Perdizes, Santa Rita Colibris, Santa Rita, São Francisco, Taquaral, Reserva Taquaral, e Residencial Bertolin; Unimep, Terraméria 1 e 2, Centro Agrícola Taquaral, Ceagesp, Pompeia, Vila Independência e Vila Monteiro.

