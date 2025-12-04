As informações completas sobre a licitação foram disponibilizadas no Diário Oficial do Município na terça-feira, 02/12, e estão acessíveis nos websites semaepiracicaba.sp.gov.br e https://bnc.org.br/ .

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba publicou o edital de concorrência eletrônica nº 01/2026 para a construção de uma nova adutora de água tratada no Sistema Dois Córregos – Cecap. O projeto prevê um investimento de R$17,22 milhões e utilizará o Método Não Destrutivo (MND). Serão instalados 4,2 quilômetros de tubulação de 500mm em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), beneficiando mais de 50 mil moradores da região Leste do município.

Ronald Pereira, presidente do Semae, explica que o projeto implementará o sistema Pipe Bursting (quebra de tubos) para substituição da rede, método inédito no serviço de água da cidade. Este método permite a troca de tubulações subterrâneas sem a necessidade de escavação, realizando a quebra do tubo antigo e a inserção de um novo no local. Isso ocorre por meio de um cabeçote expansor que rompe o tubo existente enquanto traciona o novo tubo simultaneamente.

Segundo Pereira, o procedimento dispensa a "necessidade de abertura de grandes buracos que venham a provocar grandes danos ao pavimento das vias, deixando, também, o trabalho mais dinâmico e ágil".

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Trajeto e benefícios

A nova adutora, com diâmetro de 500 mm, terá início no reservatório da Regional Piracicamirim, situado na rua Ayrton Senna da Silva. O trajeto segue pela Avenida Pompeia e arredores até alcançar a Central de Abastecimento do Cecap, localizada na Avenida Eurico Gaspar Dutra. O prazo estimado para a execução da obra é de 12 meses.