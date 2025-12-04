A exposição prolongada a telas digitais pode estar diretamente relacionada a manifestações como sensação de peso nos olhos, dificuldade de foco e cefaleia ao final da jornada. Estes sinais, observados em adultos e crianças, podem indicar fadiga ocular, tecnicamente chamada de astenopia, condição associada ao esforço visual em excesso e ao ritmo acelerado da vida moderna.

Marcia Ferrari, oftalmologista e Diretora Clínica do H.Olhos, Hospital de Olhos da Vision One, afirma que a combinação de longas jornadas digitais, estímulos contínuos e intervalos breves cria um cenário propício para o cansaço da visão. "Os olhos não foram projetados para manter a mesma distância focal por horas, especialmente diante de telas que demandam atenção contínua", explicou a especialista. Ela acrescenta que a sobrecarga se manifesta pelo trabalho intenso do sistema visual para sustentar o foco, o que causa exaustão dos músculos responsáveis pelo ajuste da visão.

Reconhecimento e causas